Leeds | ecco quanto costerà Sinisterra

Pubblicità

MagliolaManuel : @ApacheRossonero DK lo vuole il Leeds e il Leicester. Dybala dopo la Juve lo vuole l'atletico Madrid e l'Inter ecco la differenza. - CanaleSassuolo : Calciomercato: Hamed Junior #Traorè sembra essere nel mirino del #Leeds: il #Sassuolo chiede 25-30 milioni > - CentotrentunoC : #Cagliari Calcio ?? Ecco il programma del ritiro ?? Si inizia con il raduno il 3 luglio ?? Prima amichevole contro l'… -

CanaleSassuolo.it

Calciomercato Roma News/ Rispunta Isco edMatic: "Non vedo l'ora di iniziare" Calciomercato ... sotto contratto fino al giugno del 2024 ma finito nel mirino pure di Fiorentina eUnited.i più importanti Romelu Lukaku e Paul Pogba di nuovo in Serie A. Il belga, che non ha mai ...seguito i ritorni più celebri dalla Premier League alla Serie A JOHN CHARLES 1962 Juventus 1962... Calciomercato: il Leeds interessato a Traorè, ecco quanto chiede il Sassuolo Ancora caldissima l'asse di mercato tra Leeds e Manchester City: ufficiale il passaggio ai Whites di Darko Gyabi ...Milan a caccia del sogno Ziyech: Chelsea può farlo partire, ma potrebbe esserci un fattore che incentiverebbe l'addio del marocchino ...