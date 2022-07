Lazio, un altro club inglese piomba su Milinkovic: l’offerta! (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’attaccante brasiliano Gabriel Jesus dal Manchester City, l’Arsenal è pronto a piazzare un altro grande colpo, puntando un giocatore che milita in Serie A. Il club londinese, guidato da Mikel Arteta, è fortemente interessato ad acquistare Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio. Sergej Milinkovic-Savic Lazio Arsenal I Gunners vogliono rinforzare il centrocampo e stanno valutando il serbo seguito anche da altri top club europei, tra i quali il Manchester United, il Chelsea ed il Tottenham. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, il club inglese avrebbe presentato alla dirigenza biancoceleste una prima offerta da 55 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo bassa dal ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’attaccante brasiliano Gabriel Jesus dal Manchester City, l’Arsenal è pronto a piazzare ungrande colpo, puntando un giocatore che milita in Serie A. Illondinese, guidato da Mikel Arteta, è fortemente interessato ad acquistare Sergej-Savic dalla. Sergej-SavicArsenal I Gunners vogliono rinforzare il centrocampo e stanno valutando il serbo seguito anche da altri topeuropei, tra i quali il Manchester United, il Chelsea ed il Tottenham. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, ilavrebbe presentato alla dirigenza biancoceleste una prima offerta da 55 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo bassa dal ...

