Il Lille dice no alla Premier per un baby gioiello (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo Athletic, il West Ham avrebbe inoltrato un'offerta di 20 milioni di sterline per il centrocampista della nazionale belga Amadou... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Secondo Athletic, il West Ham avrebbe inoltrato un'offerta di 20 milioni di sterline per il centrocampista della nazionale belga Amadou...

Pubblicità

sportli26181512 : Il Lille dice no alla Premier per un baby gioiello: Secondo Athletic, il West Ham avrebbe inoltrato un'offerta di 2… - Gianpierico1 : @Frances54325203 Di cosa parli? E da 3 giorni che il presidente del Lille dice che non ha ricevuto nessuna offerta… - GaeRicciardi78 : @Alessandroad05 @keshavanrks Mah, non sono d'accordo, la percentuale non ti dà nessuna priorità, dice solo che a te… - DrGianlucaFumo : @alecrepes Attenzione. L'offerta non c'è stata da parte del PSG al Lille. Ma Renato è stato contattato per mettersi… - oidonos : RT @Alfonso04642363: Botman e Renato sono falliti xke il Lille ha chiesto tempo per problemi e in questo tempo si sono inseriti psg e newca… -