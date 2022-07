Il gioco spregiudicato di Erdogan - Esteri - quotidiano.net

PubblicitÃ

FedericaSure : @Cinzia59391505 @crlggg ?? e le usa in modo spregiudicato,come serve fare quando il gioco si fa duro. Le sue fonti d… - sunday_ky : @totofaz @MarcoSimoni4 @Nerazzurriamo11 @sergiogali5 @Gianlu_BoNa1990 @Arturoarthuren Perché De Vrij quest'anno non… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Un delicatoa incastri, questo dell'autocrate turco, che per il momento sta volgendo a vantaggio di Ankara e di fronte al quale specie l'Unione europea si scopre in qualche modo impotente. Nato,...I sindaci sono stati politicamente intelligenti, e hanno evitato di cadere vittime del cinico edel cerino innescato da chi ha persino la pretesa di giudicare la maturità di un ... Il gioco spregiudicato di Erdogan La guerra in Ucraina sta offrendo nuove opportunità geopolitiche al guioco senza scrupoli dell'autocrate turco che il presidente Draghi si appresta a incontrare ...VCO - 05-07-2022 -- Il parlamentare ossolano, Enrico Borghi, ieri sera ha partecipato a Verbania all'incontro pubblico organizzato dal sindaco marchionini sul tema della Sanità . Come h precisato il pr ...