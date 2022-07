“Ho detto no a Signorini”. GF Vip 7, sfuma la concorrente più attesa: “Ho spiegato anche perché” (Di martedì 5 luglio 2022) La notizia è rimbalzata subito e ha fatto clamore: il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma e iniziano a circolare i nomi dei possibili nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi Dagospia ha rilanciato il nome di Rita Dalla Chiesa come concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. La giornalista e opinionista, volto storico di programmi come Forum, sarebbe una delle papabili scelte del direttore di Chi, e secondo quanto riporta la testata diretta da Roberto D’Agostino, sembrerebbe che Signorini abbia convinto Dalla Chiesa a firmare per prendere parte alla prossima edizione. Questo quanto riportato dal sito Dagospia: “Alfonso Signorini continua a lavorare al cast, puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. In corso una trattativa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022) La notizia è rimbalzata subito e ha fatto clamore: il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma e iniziano a circolare i nomi dei possibili nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi Dagospia ha rilanciato il nome di Rita Dalla Chiesa comedel reality condotto da Alfonso. La giornalista e opinionista, volto storico di programmi come Forum, sarebbe una delle papabili scelte del direttore di Chi, e secondo quanto riporta la testata diretta da Roberto D’Agostino, sembrerebbe cheabbia convinto Dalla Chiesa a firmare per prendere parte alla prossima edizione. Questo quanto riportato dal sito Dagospia: “Alfonsocontinua a lavorare al cast, puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. In corso una trattativa ...

voyager_75 : @GrandeFratello @SBruganelli Solo le bimbeminkia di soleil la vogliono... E ho detto tutto... Signorini , brunolis... Pprrrrrrrr - Creailtuoaccou6 : Ha mandato in vacca un'edizione del Gf e si lamenta pure. Ovviamente non si pente per le schifezze che ha detto s… - nancy27453615 : RT @GraziaDeNicola1: @ale03____ @GrandeFratello @SBruganelli Per non parlare di quando se ne andò dallo studio solo perchè Signorini le ave… - ant_s16 : @janavel7 Te l'ha detto Signorini? - VeraPrimavera7 : @lacriticadella1 @Mswatzon1 Si.Delle foto ne aveva parlato Signorini mentre lui era al GF ed era sbiancato. Lo ste… -