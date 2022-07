Pubblicità

IcrewplayT : Hisense cattura il suono con la nuova Soundbar HS218 - fainformazione : Hisense HS218: ufficiale la soundbar low cost a 2.1 canali con subwoofer wireless Hisense ha annunciato la disponi… - fainfoscienza : Hisense HS218: ufficiale la soundbar low cost a 2.1 canali con subwoofer wireless Hisense ha annunciato la disponi… - NaperMedia : ??Subwoofer wireless esterno, 4 speaker, 280W di potenza massima dell’audio. La nuova #Hisense #Soundbar HS218 è p… - zazoomblog : Hisense cattura il suono con la nuova Soundbar HS218 -

Today.it

... crescono investimenti e turismo gaming innovazione News Samsung Gaming Hub, la piattaforma gaming in streaming Audio innovazione Newspresenta la nuova Soundbarinnovazione News PC LG ...Prezzo e disponibilità La nuova soundbar di, Soundbar, è già disponibile in Italia al prezzo di 169 euro. Hisense HS218: una completa soundbar a soli 169 euro Hisense ha annunciato la disponibilità nel mercato italiano di un'altra sua soundbar, la HS218 che giunge a più di un anno di distanza dall'arrivo della sempre molto accessibile HS214.Una soluzione erogata via cloud, in modalità as-a-Service, che non richiede l'installazione di dispositivi o software. Protegge tutta l'infrastruttura, è facile da implementare ed è venduta a costi ac ...