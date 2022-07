Guerra in Ucraina: ecco gli aggiornamenti (Di martedì 5 luglio 2022) La Guerra in Ucraina entra nel suo 132esimo giorno. I russi continuano ad avanzare verso città di Seversk, nell’oblast di Donetsk, attaccando “da due direzioni”. Da Kiev, intanto, fanno sapere che “per la ricostruzione servono al momento 750 miliardi di dollari, la maggior parte di questi fondi vengano dagli asset russi congelati”. Il presidente Zelensky, riporta TGCom24, sottolinea che la ricostruzione “andrà oltre il ripristino delle mura distrutte dai bombardamenti. L’Ucraina deve diventare il Paese più libero, moderno e sicuro d’Europa”. E attacca Putin: “Il ricatto del gas è come una Guerra”. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Lavoriamo per la pace, ma Putin non sembra volerla”. ore 13:42 Zelensky: “Il ricatto del gas di Putin è come una Guerra” Con il suo gioco sul gas, la Russia ... Leggi su zon (Di martedì 5 luglio 2022) Lainentra nel suo 132esimo giorno. I russi continuano ad avanzare verso città di Seversk, nell’oblast di Donetsk, attaccando “da due direzioni”. Da Kiev, intanto, fanno sapere che “per la ricostruzione servono al momento 750 miliardi di dollari, la maggior parte di questi fondi vengano dagli asset russi congelati”. Il presidente Zelensky, riporta TGCom24, sottolinea che la ricostruzione “andrà oltre il ripristino delle mura distrutte dai bombardamenti. L’deve diventare il Paese più libero, moderno e sicuro d’Europa”. E attacca Putin: “Il ricatto del gas è come una”. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Lavoriamo per la pace, ma Putin non sembra volerla”. ore 13:42 Zelensky: “Il ricatto del gas di Putin è come una” Con il suo gioco sul gas, la Russia ...

Pubblicità

GiovaQuez : Nostra signora dei clacson: 'Inflazione sopra 8% a causa delle scelte geopolitiche fatte a livello europeo e nazion… - fattoquotidiano : La Russia e gli Stati Uniti si scambiano favori da molto tempo anche quando sono in guerra. Per fare un favore a Pu… - Agenzia_Ansa : 'La guerra in Ucraina? È un tormento continuo. Quando mi ritrovo in situazioni festose penso sempre che nello stess… - jacopo_iacoboni : “denazificazione” - ma quando mai. Grazie a Magomed Daudov, capo del Parlamento ceceno e numero due di Kadyrov, sc… - DmitryKralev : @lucfontana La Russia bombarda costantemente città e case ucraine, uccidendo civili e bambini. Ora alcuni mass medi… -