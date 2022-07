Gorillas se ne va dall’Italia (Di martedì 5 luglio 2022) L'azienda per la consegna veloce della spesa a domicilio era attiva in 5 città e aveva 540 dipendenti, che saranno tutti licenziati Leggi su ilpost (Di martedì 5 luglio 2022) L'azienda per la consegna veloce della spesa a domicilio era attiva in 5 città e aveva 540 dipendenti, che saranno tutti licenziati

Pubblicità

ilpost : Gorillas se ne va dall’Italia - CAvondet : Il magna magna in Italia è finito, via dall' Italia tutti questi mercenari! la Repubblica: Gorillas chiude in Itali… - 0Cicerone : RT @startup_italia: Gorillas licenzia 540 persone in Italia, annuncia Fit-Cisl. Si incrina così la rapida ascesa della #startup innovativa… - androm : RT @startup_italia: Gorillas licenzia 540 persone in Italia, annuncia Fit-Cisl. Si incrina così la rapida ascesa della #startup innovativa… - startup_italia : Gorillas licenzia 540 persone in Italia, annuncia Fit-Cisl. Si incrina così la rapida ascesa della #startup innovat… -