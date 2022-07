Gli Alpini e le molestie? La procura chiede l'archiviazione. Tanto fango per nulla (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo il gigantesco polverone che seguì il raduno nazionale dello scorso maggio, le accuse contro le Penne nere si stanno sciogliendo come neve al sole. Favero: "Ora qualcuno si scusi" Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo il gigantesco polverone che seguì il raduno nazionale dello scorso maggio, le accuse contro le Penne nere si stanno sciogliendo come neve al sole. Favero: "Ora qualcuno si scusi"

Pubblicità

TweetDiPopolo : archiviata la denuncia per molestie al raduno degli alpini di maggio . come volevasi dimostrare piddini di merda… - Greg_Fontana : #Alpini, lieti che la Procura di Rimini abbia chiesto archiviazione. Il corpo degli Alpini da sempre è per gli ital… - gianluca_ursini : #HEILSinner #Sinner - il campione tirolese diventerà il più forte entro due anni o tre anni o di più? questa la dom… - varesenews : Gli Alpini donano cinque televisori per le stanze di dialisi dell’ospedale di Busto - Lorenzoadvanta1 : @aciapparoni Io mi auguro che gli alpini facciano causa per diffamazione -