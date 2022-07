Djokovic-Sinner il 5 luglio | dove vedere i quarti di finale di Wimbledon 2022

(Di martedì 5 luglio 2022) Quest’oggi, martedì 5, è il grande giorno per il tennista italiano Jannik. Dopo la straordinaria vittoria sullo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-1; 6-4; 6-7; 6-3 negli ottavi didel prestigioso torneo di, alle ore 14.30 sfiderà neidel torneo e sul campo centrale il pluricampione Novak, per sei volte vincitore sull’erba di Londra e imbattuto dal 2016 (considerato che nel 2017 il serbo fu costretto al ritiro a causa di un infortunio). L’azzurro ha mostrato una crescita professionale davvero interessante, esibendo tutto il suo talento già a Melbourne (in Australia) quest’anno e nel 2020 al Roland Garros. Questa sui campi di, prima del, non era mai riuscito a portare una incontro vincente a ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Tecnica, tattica, fisico e testa: cosa ha detto la sfida tra Sinner e Alcaraz? Quanto manca ai loro primi titoli Sl… - FiorinoLuca : Center Court #Wimbledon ???? Djokovic vs Sinner ???? ?? Domani ore 14:30 - SkySport : #Sinner ai quarti di finale di #Wimbledon! Affronterà il vincente tra #Djokovic e #VanRijthoven ??… - FraLauricella : RT @FraLauricella: Offerta del #milan per #DeKetelaere #zakaria alla #roma per arrivare a #Zaniolo #pessina capitano del #Monza Alle 14,… - SN4IFUN : ?? Diceva che l'erba era quella che gli andava più indigesta, ma dopo 4 successi di fila il nostro #Sinner ci ha pre… -

Wimbledon,: i precedenti Londra, 5 luglio 2022 - Sale l'attesa per l'inizio del sfida fra Jannike Novak. Dopo aver disputato uno dei migliori match in carriera contro Carlos ...... che sarà pure un 19enne, ma pur sempre numero 6 al mondo, ha tracciato un nuovo confine nel tennis e nella carriera di. "Ho visto il match con Alcaraz " ha detto" e Jannik è stato '...Indias Sania Mirza and her Croatian partner Mate Pavic defeated the Canadian-Australian pair of Gabriela Dabrowski and John Peers to enter the semi-finals of mixed doubles at Wimbledon 2022.L'altoatesino a caccia dell'impresa contro il serbo, che lo ha battuto nell'unico precedente. In palio un posto in semifinale ...