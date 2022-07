Digitalizzazione e formazione 4.0, ma il Sud resta indietro? (Di martedì 5 luglio 2022) di Ugo Calvaruso Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si propone l’incremento dei processi di Digitalizzazione, anche attraverso investimenti nella formazione, e di superare le debolezze strutturali del sistema economico-produttivo italiano attraverso politiche di coesione. Il governo ha messo in campo molti incentivi, si stima che entro la metà del 2024 saranno 27.300 le aziende beneficiarie del “bonus software”, ed ha rafforzato quelli per le attività formative legate alle tecnologie 4.0 per le Pmi e medie imprese. Le attività formative dovranno essere fornite da soggetti individuati tramite Decreto del Ministero dello Sviluppo economico; perciò, i formatori potranno essere scelti tra quelli che saranno individuati dal Mise. Mentre le competenze acquisite o consolidate dai partecipanti dovranno essere certificate secondo le modalità ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) di Ugo Calvaruso Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si propone l’incremento dei processi di, anche attraverso investimenti nella, e di superare le debolezze strutturali del sistema economico-produttivo italiano attraverso politiche di coesione. Il governo ha messo in campo molti incentivi, si stima che entro la metà del 2024 saranno 27.300 le aziende beneficiarie del “bonus software”, ed ha rafforzato quelli per le attività formative legate alle tecnologie 4.0 per le Pmi e medie imprese. Le attività formative dovranno essere fornite da soggetti individuati tramite Decreto del Ministero dello Sviluppo economico; perciò, i formatori potranno essere scelti tra quelli che saranno individuati dal Mise. Mentre le competenze acquisite o consolidate dai partecipanti dovranno essere certificate secondo le modalità ...

