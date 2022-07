Crollo ghiacciaio Marmolada | si cercano ancora 13 dispersi Chiusura totale del massiccio

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 5 luglio 2022) Sono riprese le ricerche delle 13 persone disperse nella tragedia della, dove un seracco si è staccato daltravolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta (IL VIDEO DEL). Dalle ispezioni con i droni sulla zona del disastro sono stati individuati alcuni indumenti, non si sa se riconducibili a vittime dell'evento di domenica o a reperti precedenti. Lo ha riferito ai giornalisti Fausto Zambelli, assistente di volo del nucleo elicotteri della Provincia di Trento. Zambelli ha riferito inoltre che adesso “si vedrà ora se e come recuperare questi reperti, e se questo significhi che vi sono delle vittime o se appartengono a escursioni storiche precedenti". Al momento sono 7 le vittime accertate, 8 i feriti. Intanto lasarà off limits in seguito a un'ordinanza di ...