Pubblicità

Gazzetta_it : CR7 in fuga: via dallo United gratis. Chelsea o Bayern un anno? - MarcoBobbygoal : @salpaladino Spero meno del tempo impiegato ad accostare Kean, dopo la fuga di Cr7... -

La Gazzetta dello Sport

Fatica inutile, lo stillicidio di notizie sulladel campione portoghese sta ormai inondando l'... Il ritornello è quasi assordante: 'pensa solo a battere i suoi record in Champions League'.L'articolo parte con ladi Ronaldo da Torino a causa della mancanza di trofei e già l'inizio ... tanto che il tecnico livornese era stato allontanato dalla Juve proprio a causa di. Purtroppo, ... CR7 in fuga: via dallo United gratis. Chelsea o Bayern un anno Blog Calciomercato.com: L'articolo di Benedetta Panzeri su Ronaldo potrebbe essere un gran bel pezzo comico, leggendolo sono infatti sicuro che la gente si sbellica dalle risate.Soldatino ha svelato in diretta quando il fenomeno portoghese dovrebbe arrivare a Roma come grande colpo di calciomercato ...