Concorso DSGA 2022, tutte le novità: la Circolare sul portale reclutamento InPA (Di martedì 5 luglio 2022) *aggiornamento del 05/07/2022: il Dipartimento della Funzione pubblica ha recentemente rilasciato una Circolare relativa al funzionamento di InPA, ovvero la nuova piattaforma online per il reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione. Dunque, secondo quanto si legge all’interno della Circolare del 1 luglio: “le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti, dal 1° luglio 2022 facoltativamente e dal 1° novembre 2022 obbligatoriamente, pubblicano i propri bandi di Concorso sul portale e, tramite la stessa piattaforma, acquisiscono le domande di partecipazione alle procedure selettive.” Inoltre, seguendo le ultime anticipazioni, l’utilizzo della piattaforma InPA per pubblicare i propri ... Leggi su leggioggi (Di martedì 5 luglio 2022) *aggiornamento del 05/07/: il Dipartimento della Funzione pubblica ha recentemente rilasciato unarelativa al funzionamento di, ovvero la nuova piattaforma online per ildel personale nella Pubblica Amministrazione. Dunque, secondo quanto si legge all’interno delladel 1 luglio: “le amministrazioni centrali e le autorità amministrative indipendenti, dal 1° lugliofacoltativamente e dal 1° novembreobbligatoriamente, pubblicano i propri bandi disule, tramite la stessa piattaforma, acquisiscono le domande di partecipazione alle procedure selettive.” Inoltre, seguendo le ultime anticipazioni, l’utilizzo della piattaformaper pubblicare i propri ...

orizzontescuola : Concorso Dsga, la Funzione pubblica presenta nuova piattaforma per il reclutamento del personale. CIRCOLARE [PDF] - ProDocente : Concorso Dsga 2022, cosa si sa sul bando e come ricoprire questo ruolo - TecnicaScuola : Concorso Dsga 2022, cosa si sa sul bando e come ricoprire questo ruolo -- - RedazioneDedalo : Roma – Concorso per Dsga facenti funzione, esclusi i “senza titolo” - orizzontescuola : Concorso riservato DSGA facenti funzione, unici esclusi Assistenti Amministrativi senza laurea -

Concorso Dsga, la Funzione pubblica presenta nuova piattaforma per il reclutamento del personale. CIRCOLARE [PDF] Orizzonte Scuola Le segreterie sono il motore della scuola Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Presidi, lo stop alle reggenze multiple Da 11 anni attendono di essere assunti. Di poter prendere finalmente in mano le redini di una scuola. Sono gli idonei del concorso regionale per dirigenti scolastici datato 2011 passato ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Da 11 anni attendono di essere assunti. Di poter prendere finalmente in mano le redini di una scuola. Sono gli idonei del concorso regionale per dirigenti scolastici datato 2011 passato ...