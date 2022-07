Colombani (First): "Assicurazioni settore in salute, ora serve rinnovo contratto" (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "I dati presentati dalla presidente Maria Bianca Farina in occasione dell'Assemblea annuale dell'Ania certificano che il settore è tornato ai volumi del 2019 e che le sfide del futuro sono legate alla stabilità dei prezzi e alle turbolenze del mercato. Le Assicurazioni sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale per la ripartenza del Paese". Lo scrive, in una nota, Riccardo Colombani, segretario generale della First Cisl. "E' positivo quindi che il Fondo per le infrastrutture varato da Ania abbia riscosso l'interesse degli investitori e raccolto 516 milioni di euro sul mercato. First Cisl – sottolinea Colombani - ha proposto da tempo l'istituzione di un Fondo nazionale di investimento nell'economia reale, un'infrastruttura modellata sulla partnership pubblico ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "I dati presentati dalla presidente Maria Bianca Farina in occasione dell'Assemblea annuale dell'Ania certificano che ilè tornato ai volumi del 2019 e che le sfide del futuro sono legate alla stabilità dei prezzi e alle turbolenze del mercato. Lesono chiamate a svolgere un ruolo cruciale per la ripartenza del Paese". Lo scrive, in una nota, Riccardo, segretario generale dellaCisl. "E' positivo quindi che il Fondo per le infrastrutture varato da Ania abbia riscosso l'interesse degli investitori e raccolto 516 milioni di euro sul mercato.Cisl – sottolinea- ha proposto da tempo l'istituzione di un Fondo nazionale di investimento nell'economia reale, un'infrastruttura modellata sulla partnership pubblico ...

Pubblicità

telodogratis : Colombani (First): “Assicurazioni settore in salute, ora serve rinnovo contratto” - TV7Benevento : Colombani (First): 'Assicurazioni settore in salute, ora serve rinnovo contratto' - - italiaserait : Colombani (First): “Assicurazioni settore in salute, ora serve rinnovo contratto” - fisco24_info : Colombani (First): 'Assicurazioni settore in salute, ora serve rinnovo contratto': (Adnkronos) - 'I dati presentati… - LocalPage3 : Colombani (First): 'Assicurazioni settore in salute, ora serve rinnovo contratto' -