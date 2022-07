Benevento | il sostituto di Chiavelli è un ex Ferrini

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo l’addio di Antonio, ilcompleta lo staff tecnico annunciato di aver affidato il ruolo di preparatore dei portieri a un ex. L’incarico verrà ricoperto da Arcangelo Vigliotti, ex numero uno della società di casa al Meomartini nella stagione 2011/12. Appesi i guanti al chiodo, Vigliotti ha intrapreso la carriera di preparatore dei portieri lavorando, tra le altre, con la Casertana. “IlCalcio comunica che per la prossima stagione sportiva si avvarrà della collaborazione del preparatore Arcangelo Vigliotti”, questo il comunicato della società giallorossa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

TuttoCagliari : Benevento - Pronto il sostituto di Lapadula -

Una di queste è il, che sta trattando la cessione al Cagliari di Gianluca Lapadula, ... I campani intanto si sono già mossi per il, che dovrebbe essere l'esperto Alfredo Donnarumma: .... Botte e minacce, guai a dire no alle sue pretese sessuali anche mentre lei era in stato di gravidanza. E' il quadro di una indagine delprocuratore Maria Gabriella Di Lauro e dei ...È accaduto tutto in un attimo, doveva essere una serata di divertimento ma è finita male. Paura nella notte tra venerdì e sabato durante la festa della Madonna delle Grazie ...Calciomercato Benevento: in arrivo Donnarumma, sarà lui il nuovo centravanti dei campani se sarà trovato l'accordo per Lapadula al Cagliari ...