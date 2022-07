Battiti live, Elisabetta Gregoraci difesa dai fan del programma: troppa attenzione sulle sue gaffes? (Di martedì 5 luglio 2022) “Battiti live” sta tornando ed accompagnerà per cinque settimane gli italiani pronti a seguire gli artisti che si esibiranno nel corso degli appuntamenti. La prima puntata andrà in onda questa sera su Italia 1 e per il sesto anno consecutivo Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri condurranno il programma. Insieme alla coppia ci sarà anche Mariasole Pollio che avrà il compito di raccogliere a caldo le emozioni del pubblico presente nelle piazze. LEGGI ANCHE:–Stasera in tv, Battiti live su Italia 1: la scaletta con i cantanti della prima serata Battiti live, Elisabetta Gregoraci nel mirino: cosa è successo alla conduttrice E’ stata registrata la prima puntata del programma ... Leggi su funweek (Di martedì 5 luglio 2022) “” sta tornando ed accompagnerà per cinque settimane gli italiani pronti a seguire gli artisti che si esibiranno nel corso degli appuntamenti. La prima puntata andrà in onda questa sera su Italia 1 e per il sesto anno consecutivoe Alan Palmieri condurranno il. Insieme alla coppia ci sarà anche Mariasole Pollio che avrà il compito di raccogliere a caldo le emozioni del pubblico presente nelle piazze. LEGGI ANCHE:–Stasera in tv,su Italia 1: la scaletta con i cantanti della prima seratanel mirino: cosa è successo alla conduttrice E’ stata registrata la prima puntata del...

Pubblicità

IlContiAndrea : #MariasolePollio la 'rivelazione' di #BattitiLive a FqMagazine: 'Sogno un programma musicale con Carlo Conti. Sarò… - eclissidiluna_ : RT @radionorba: Siete pronti? Questa sera Radio Norba Cornetto Battiti Live è su Italia 1. In prima serata, alle 21:15, con Alan Palmieri e… - sottonaperloro2 : RT @sottonaperloro2: Christian x Battiti Live ??Gallipoli @turbojr_ hai spaccato letsgoo ... come sempre?? - antambo86 : @Soleje10 Scusate intanto faccio gli auguri a soleil!! Un altra cosa potete far girare voce tra di voi x pubblicizz… - dovreiessereas4 : RT @_guantodisfiga_: Sta sera battiti live Sapete cosa vuol dire?? (Oltre Christian che balla) -