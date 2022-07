Bambino di 2 anni muore a Santa Severa mentre faceva il bagno, tragedia in mare. Indagano i carabinieri (Di martedì 5 luglio 2022) Un Bambino di due anni è mezzo è morto mentre faceva il bagno a Santa Severa. Il piccolo è annegato nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento "Nuova Oasi"... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 luglio 2022) Undi dueè mezzo è mortoil. Il piccolo è annegato nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento "Nuova Oasi"...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Stanno bene e hanno tagliato il traguardo dei quattro anni le gemelline siamesi centrafricane Ervina e Prefina, nat… - marcodimaio : La Lega minaccia il governo perché non vuole che un bambino che vive stabilmente in Italia, una volta completato un… - CB_Ignoranza : Ricordate il bambino a cui Totti regalò la sua ultima fascia di capitano? Beh sono passati 5 anni da quel giorno,… - Valter41271244 : RT @Agenzia_Ansa: Stanno bene e hanno tagliato il traguardo dei quattro anni le gemelline siamesi centrafricane Ervina e Prefina, nate il 2… - EnneatipoGiulia : @G_Massa10 Infatti è la stampa che lo sta costringendo ad andare alla Juve, è per la stampa che prende in giro i ti… -