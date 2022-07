Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2022 ore 16:30 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 4 LUGLIO 2022 ORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A24 Roma TERAMO, DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA LUNGHEZZA E L’INNESTO CON LA COPMPLANARE IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE IN PROVINCIA DI FROSINONE LA FORCA D’ACERO è PARZIALMENTE RIAPERTA ED E’ COSENTITO IL TRASITO VEICOLARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SENGLAIAMO RITARDI SULLA METRO B/B1 E SULLA METRO C CONTINUIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METRomaRE (Roma-LIDO) E Roma-VITERBO, MENTRE COTRAL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 4 LUGLIOORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A24TERAMO, DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA LUNGHEZZA E L’INNESTO CON LA COPMPLANARE IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE IN PROVINCIA DI FROSINONE LA FORCA D’ACERO è PARZIALMENTE RIAPERTA ED E’ COSENTITO IL TRASITO VEICOLARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SENGLAIAMO RITARDI SULLA METRO B/B1 E SULLA METRO C CONTINUIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METRE (-LIDO) E-VITERBO, MENTRE COTRAL ...

romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Cantiere Ardeatina tratto Tor Pagnotta/Gra, per la linea di bus 702 ripristinati percorso… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Cantiere Ardeatina tratto Tor Pagnotta/Gra, nuovo aggiornamento: ripristinato il percorso della linea di bus 702. - romamobilita : #Roma #viabilità Domani in Centro, a via Molise, dalle 13 alle 17 sit-in davanti al ministero dello Sviluppo Economico. - romamobilita : #Roma #viabilità Domani dalle 9,30 alle 11,30, in piazza Oderico da Pordenone (Garbatella), davanti alla sede della… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Bravetta, tra via Silvestri e via della Casetta Mattei-Forte Bravetta -