Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2022 ore 12:30 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 4 LUGLIO 2022 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A24 Roma TERAMO, DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA LUNGHEZZA E L’INNESTO CON LA COPMPLANARE IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI IN PROVINCIA DI FROSINONE LA FORCA D’ACERTO è PARZIALMENTE RIAPERTA ED E’ COSENTITO IL TRASITO VEICOLARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SENGLAIAMO RITARDI SULLA METRO B/B1 E SULLA METRO C DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 4 LUGLIOORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A24TERAMO, DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA LUNGHEZZA E L’INNESTO CON LA COPMPLANARE IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI IN PROVINCIA DI FROSINONE LA FORCA D’ACERTO è PARZIALMENTE RIAPERTA ED E’ COSENTITO IL TRASITO VEICOLARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SENGLAIAMO RITARDI SULLA METRO B/B1 E SULLA METRO C DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

Pubblicità

kl9ud10 : @ldibartolomei @RaiUno @Roma strano poi non abbia citato la viabilitá, che per me rimane il problema principale, ma… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2022 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-07-2022 - apalma67 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #RomaTpl incendio a via Portuense, strada chiusa nel tratto Ponte Pisano- via Senorbi. La linea di bus 7… - MLFranciolini : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #RomaTpl incendio a via Portuense, strada chiusa nel tratto Ponte Pisano- via Senorbi. La linea di bus 7… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl incendio a via Portuense, strada chiusa nel tratto Ponte Pisano- via Senorbi. La linea di… -