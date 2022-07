Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2022 ore 07:30 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 4 LUGLIO 2022 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO VEDIAMO LA VIABILITA’ SUL RACCORDO: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO NEL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO LUNGHE CODE TRA LA COMPLANARE DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO SU DIVERSE STRADE, IN PARTICOLARE SULLA VIA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO, SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO E SULLA VIA PONTINA DA APRILIA A CASTEL RomaNO IN PROVINCIA DI FROSINONE A ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 4 LUGLIOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO VEDIAMO LA VIABILITA’ SUL RACCORDO: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA VIA ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA AL RACCORDO NEL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO LUNGHE CODE TRA LA COMPLANARE DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO SU DIVERSE STRADE, IN PARTICOLARE SULLA VIA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO, SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO E SULLA VIA PONTINA DA APRILIA A CASTELNO IN PROVINCIA DI FROSINONE A ...

