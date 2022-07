Traffico Roma del 04-07-2022 ore 15:30 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovate in studio Massimo Beschi regolare momento la circolazione sulle strade della capitale mi ricordo che da oggi al 5 agosto via Ardeatina chiusa al Traffico poco prima del raccordo anulare tra via di Tor Pagnotta e via del centro del Bivio questo per interventi alla rete idrica nessuna variazione per il trasporto pubblico e restiamo in tema di trasporto pubblico e da oggi lavori di rinnovo dei binari per la m e la linea tram 8 sulla linea i lavori si protrarranno per 18 mesi e si svolgeranno nelle ore serali da domenica al giovedì dalle 21 saranno quindi attivi bus al posto dei treni lungo l’intero percorso vale a dire Battistini Anagnina il venerdì e il sabato servizio regolare per quanto riguarda invece la linea tram 8 bus al posto dei tram da inizio A fine ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovate in studio Massimo Beschi regolare momento la circolazione sulle strade della capitale mi ricordo che da oggi al 5 agosto via Ardeatina chiusa alpoco prima del raccordo anulare tra via di Tor Pagnotta e via del centro del Bivio questo per interventi alla rete idrica nessuna variazione per il trasporto pubblico e restiamo in tema di trasporto pubblico e da oggi lavori di rinnovo dei binari per la m e la linea tram 8 sulla linea i lavori si protrarranno per 18 mesi e si svolgeranno nelle ore serali da domenica al giovedì dalle 21 saranno quindi attivi bus al posto dei treni lungo l’intero percorso vale a dire Battistini Anagnina il venerdì e il sabato servizio regolare per quanto riguarda invece la linea tram 8 bus al posto dei tram da inizio A fine ...

