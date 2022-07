Tesla - Nessun record nel secondo trimestre | le consegne pagano i problemi in Cina

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si interrompe la serie di continuicommerciali della. Nel, la Casa statunitense ha consegnato in tutto il mondo 254.695 veicoli, il 26,5% in più rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso, ma il 17,9% in meno rispetto al massimo storico di 310.048 unità dei primi tre mesi dell'anno. Obiettivi a rischio. A influire negativamente sulle attività del marchio californiano sono stati i continuiproduttivi della gigafactory di Shanghai, da mesi alle prese con frequenti stop-and-go a causa delle misure di lockdown imposte dalle autorità locali per frenare la ripresa dei contagi da coronavirus, nonché delle difficoltà di approvvigionamento di alcune importanti componenti. Inoltre, come ammesso dall'amministratore delegato Elon Musk, la Casa sta incontrando non ...

