**Terrorismo: Francia, Procuratore fa ricorso a Cassazione contro no estradizione 10 ex br** (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Il Procuratore generale ha impugnato davanti alla Cassazione il no all'estradizione dei 10 ex terroristi italiani deciso dalla Corte di Appello di Parigi lo scorso 29 giugno. I dieci ex terroristi italiani erano stati arrestati in Francia nell'ambito dell'operazione Ombre rosse nell'aprile del 2021. Le domande di estradizioni riguardavano l'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, 78 anni, tra i fondatori di Lotta Continua, da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell'omicidio Calabresi; gli ex Br Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio, Enzo Calvitti; l'ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura; l'ex militante dei Proletari armati Luigi Bergamin; l'ex membro dei 'Nuclei armati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Ilgenerale ha impugnato davanti allail no all'dei 10 ex terroristi italiani deciso dalla Corte di Appello di Parigi lo scorso 29 giugno. I dieci ex terroristi italiani erano stati arrestati innell'ambito dell'operazione Ombre rosse nell'aprile del 2021. Le domande di estradizioni riguardavano l'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, 78 anni, tra i fondatori di Lotta Continua, da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell'omicidio Calabresi; gli ex Br Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio, Enzo Calvitti; l'ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura; l'ex militante dei Proletari armati Luigi Bergamin; l'ex membro dei 'Nuclei armati ...

