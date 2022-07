Raduno Milan LIVE: arrivati Massara, Maldini e calciatori | News (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi a Milanello Raduno del Milan di Stefano Pioli: segui con noi, LIVE, dunque, la prima giornata della stagione 2022-2023 dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi aellodeldi Stefano Pioli: segui con noi,, dunque, la prima giornata della stagione 2022-2023 dei rossoneri

Pubblicità

AntoVitiello : Oltre alla prima maglia, domani al raduno del #Milan verrà svelato il Kit d’allenamento che darà l’avvio alla Partn… - AntoVitiello : Raduno #Milan: #Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Ste… - AntoVitiello : In vista del raduno del 4 luglio a Milanello: il primo allenamento della stagione si terrà alle 11.15 #Milan - SempreMilanit : ???? #Giroud non è nella lista dei convocati per il raduno ?? Ecco il motivo #SempreMilan #Milan - edo1899 : RT @AntoVitiello: Raduno #Milan: #Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Stessa co… -