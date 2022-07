“Quel che è successo sulla Marmolada ha un colpevole”, l’accusa di Mario Tozzi (Di lunedì 4 luglio 2022) Quel che è accaduto nel primo pomeriggio di domenica sulla Marmolada è solo una delle tante facce della medaglia della stato di salute del pianeta Terra. A dirlo è il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi che ha puntato il dito nei confronti dell’homo sapiens, reo di aver consumato, inquinato e preso a schiaffi l’ambiente pensando più al profitto che alla salvaguardia della natura. E il distaccamento di Quel ghiacciaio – anzi, di Quel che resta – è solamente l’esatta risposta della natura a questi stravolgimenti che vanno avanti da decenni. Mario Tozzi commenta i crollo del ghiacciaio sulla Marmolada Nella sua analisi pubblicata sul quotidiano La Stampa, Mario ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)che è accaduto nel primo pomeriggio di domenicaè solo una delle tante facce della medaglia della stato di salute del pianeta Terra. A dirlo è il geologo e divulgatore scientificoche ha puntato il dito nei confronti dell’homo sapiens, reo di aver consumato, inquinato e preso a schiaffi l’ambiente pensando più al profitto che alla salvaguardia della natura. E il distaccamento dighiacciaio – anzi, diche resta – è solamente l’esatta risposta della natura a questi stravolgimenti che vanno avanti da decenni.commenta i crollo del ghiacciaioNella sua analisi pubblicata sul quotidiano La Stampa,...

