Paola Turci | quando ha cantato una canzone contro Silvio Berlusconi

Lo scorso week end Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate e oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha ricordato un vecchio aneddoto successo oltre un decennio fa. Nel 2011, infatti, la cantante ha inciso un pezzo dedicato a Silvio Berlusconi dal titolo piuttosto eloquente: Devi Andartene. Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate, la reazione di Silvio Berlusconi https://t.co/cl1AIPv1VK — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 3, 2022 Nel brano in questione Paola Turci canta: "Ora basta, devi andartene più lontano che puoi" / "Perché il trucco si scioglie e si scopre l'inganno" / "Con il monarca sgargiante di cipria che perde la testa tra cosce, bracciali e culi di bottiglia" / "E una scialuppa di derelitti gli ..."

