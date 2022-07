Omicidio Willy Monteiro |  ergastolo per i fratelli Bianchi Le urla degli imputati in aula

(Di lunedì 4 luglio 2022) Fine pena mai per l’assassinio di, giovane aiuto cuoco preso a calci e pugni a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Condanna a 23 anni per Francesco Belleggia, a 21 per Mario Pincarelli.nella cella di sicurezza

Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all'ergastolo per l'diMonteiro Duarte. È quanto ha stabilito la sentenza del processo per la morte del giovane. 23 anni invece la pena inflitta a Francesco Belleggia, 21 quella per Mario Pincarelli. Al ...Stefano Russo, territorio nel quale è avvenuta la morte diMonteiro Duarte, commentando la sentenza che condanna in primo grado all'ergastolo i fratelli Bianchi, accusati dell'del ... Omicidio Willy, i fratelli Bianchi condannati all'ergastolo - Italia Frosinone, Belleggia condannato a 23 anni e Pincarelli a 21. Applausi fuori dell'aula Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro ...Frosinone - Pochi giorni prima della sentenza che lo ha condannato all'ergastolo insieme al fratello Gabriele, Marco Bianchi ha scritto e consegnato una lettera all'agenzia di stampa Adnkronos, in cui ...