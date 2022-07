Non solo Milan: su Hincapié si inseriscono altri due top club, uno è di Serie A! (Di lunedì 4 luglio 2022) Tutta Europa va pazza per Piero Hincapié. Il difensore ecuadoriano classe 2002, protagonista in Copa America e ora in forza al Bayer Leverkusen, ha brillato in Bundesliga (27 gare disputate e un gol stagionale). E ora, lo vogliono tutti. Giovane e di prospettiva. Il difensore era stato accostato nelle scorse settimane al Milan. Il suo nome, infatti, sembrava essere finito sul taccuino di Maldini e Massara per sostituire quello di Botman, ma come sappiamo, il duo rossonero era ancora bloccato dalle firme sul rinnovo. Ora, come riportato dal Corriere, su Hincapié sono piombate altre due squadre: una viene dalla Serie A – ed è la Roma, l’altra è il Tottenham. Il rischio per i rossoneri è che questa trattativa si trasformi in un Botman-bis. Hincapié Bayer Leverkusen Per quanto riguarda i ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Tutta Europa va pazza per Piero. Il difensore ecuadoriano classe 2002, protagonista in Copa America e ora in forza al Bayer Leverkusen, ha brillato in Bundesliga (27 gare disputate e un gol stagionale). E ora, lo vogliono tutti. Giovane e di prospettiva. Il difensore era stato accostato nelle scorse settimane al. Il suo nome, infatti, sembrava essere finito sul taccuino di Maldini e Massara per sostituire quello di Botman, ma come sappiamo, il duo rossonero era ancora bloccato dalle firme sul rinnovo. Ora, come riportato dal Corriere, susono piombate altre due squadre: una viene dallaA – ed è la Roma, l’altra è il Tottenham. Il rischio per i rossoneri è che questa trattativa si trasformi in un Botman-bis.Bayer Leverkusen Per quanto riguarda i ...

