Milan | Kjaer | “Aspettavo questo giorno da sette mesi | fisicamente sto bene”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il difensore del, Simon, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione della ripresa degli allenamenti pressoello: “Eranochemomento. Sono davvero contento di essere qui col gruppo, anche quando ero in vacanza pensavo esclusivamente al ritorno in campo. Dal punto di vista fisico sto, ma c’è ancora tanto lavoro da fare“. Il calciatore danese ha poi aggiunto: “Siamo tutti contenti per aver vinto lo scudetto, ma dobbiamo crescere ancora. Siamo il“. In attesa che torni al 100% della condizione,continua a lavorare duramente e dà l’impressione di avere le idee molto chiare in vista dell’imminente stagione. SportFace.