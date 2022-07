Milan, dall’Inghilterra sono sicuri: “Chelsea ha dato via libera per la partenza di Ziyech” (Di lunedì 4 luglio 2022) Come riportato questa mattina dal ‘Daily Mail’, il Chelsea avrebbe dato il via libera per la partenza di Hakim Ziyech. Sul giocatore è fortissimo l’interesse del Milan, alla ricerca proprio di uno con le sue caratteristiche. Rimane da capire la formula dell’operazione. L’obiettivo di Maldini e Massara è arrivare ad un prestito con diritto di riscatto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Come riportato questa mattina dal ‘Daily Mail’, ilavrebbeil viaper ladi Hakim. Sul giocatore è fortissimo l’interesse del, alla ricerca proprio di uno con le sue caratteristiche. Rimane da capire la formula dell’operazione. L’obiettivo di Maldini e Massara è arrivare ad un prestito con diritto di riscatto. SportFace.

