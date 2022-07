Marmolada | i racconti di chi si è salvato | «Eravamo più in alto | ci siamo abbracciati e siamo rimasti accucciati»

(Di lunedì 4 luglio 2022) «Che strazio quei cadaveri tra i blocchi di ghiaccio. In tanti anni mai vista una cosa del genere». A parlare è uno degli uomini del Soccorso Alpino arrivato dopo il crollo di un blocco di ghiaccio sulla. A causarlo è stato il distacco di un seracco e stamattina riprenderanno le ricerche dei 15 dispersi (le vittime al momento sono 6). I cadaveri finora recuperati sono stati ricomposti nel Palazzo del Ghiaccio di Canazei. In serata sono arrivati i primi familiari per le identificazioni. Quattro sono stati già identificati: sono 3 cittadini italiani ed un ceco. Restano da identificare un uomo e una donna. Fra i dispersi ci sono italiani, tedeschi, cechi e forse anche cittadini rumeni. I sopravvissuti «Comunque è molto difficile che ci siano dei sopravvissuti — dice oggi al Corriere uno degli uomini del Soccorso alpino -. Dal sopralluogo fatto in ...

Pubblicità

doomboy : RT @Open_gol: Stamattina ricominciano le ricerche dei 15 dispersi. Ma le speranze di trovarli vivi sono poche - Open_gol : Stamattina ricominciano le ricerche dei 15 dispersi. Ma le speranze di trovarli vivi sono poche -

...e l'accesso allainterdetto. "Il ghiacciaio è ancora estremamente instabile e c'è un altissimo rischio di nuovi crolli", dicono i soccorritori. Tra tanto dolore ci sono anche idi ..., i testimoni del crollo: 'Un'onda nera velocissima, siamo salvi per miracolo' I ... I TESTIMONI E poi ci sono icarichi di angoscia di chi ha vissuto a distanza ravvicinata la ...Le salme ricomposte nel Palazzo del Ghiaccio a Canazei, psicologi per assistere i parenti Un escursionista: «Io vivo per miracolo» ...Sei persone sono morte sulla Marmolada, uccise nel crollo di un seracco di ghiaccio. C'è inoltre una decina di feriti, di cui almeno due in gravi condizioni, e 15 dispersi. Sull'area della valanga non ...