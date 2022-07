Lui dongiovanni | lei disabile

(Di lunedì 4 luglio 2022) La commedia che ha fatto conquistare a Miriam Leone il Nastro d’Argento come Migliore interprete arriva questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now. Si tratta di Corro da te di Riccardo Milani che vede come co-protagonista, insieme all’Eva Kant dei Manetti Bros., Piefrancesco Favino, nei panni di Giovanni, un uomo dal cuore di ghiaccio, unincallito che vuole sfidare sé stesso: scommette con gli amici di portarsi a letto Chiara (Leone), una. Una donna che cambierà la vita dell’uomo, il suo sguardo sugli esseri umani e la sua concezione di amore. “Corro da te”, le immagini del film guarda le foto ...

