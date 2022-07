Lollobrigida | «Maschilismo contro Giorgia La regola è | chi prende più voti fa il premier»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 luglio 2022) C’è un «strisciante» dietro alle resistenze del centrodestra all’idea cheMeloni, «una donna capace e con forte consenso», possa fare il. Un problema che non riguarda solo la coalizione, ma il Paese, dove «da destra a sinistra, a eccezione di FdI, le donne sono puntualmente relegate a ruoli ancillari». È il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco, a sottolineare che «è oggettivo che qualcosa in Italia non torna più» e a ricordare che «il Pd non è stato in grado di esprimere un ministro donna, nessun partito è guidato da una donna». «L’unica eccezione virtuosa è FdI in Italia ed Ecr in Europa».: «Non si cambiano le regole in base a chi conviene» Intervistato da La Stampa,ha ricordato che il dibattito in atto sul ...