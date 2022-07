LIVE – Nadal-Van De Zandschulp | ottavi di finale Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Pubblicità

infoitsport : Sonego-Nadal (1-6, 2-6, 2-4) in diretta live, torneo di Wimbledon 2022, risultato e previsioni meteo oggi 2 luglio - infoitsport : LIVE Sonego-Nadal 1-6 2-6 3-4, Wimbledon 2022 in DIRETTA: lo spagnolo è avanti di un break! Si riprende sul Centrale - infoitsport : LIVE Sonego-Nadal 1-6 2-6 4-6, Wimbledon 2022 in DIRETTA: lo spagnolo é superiore e vola agli ottavi! Non basta l’o… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon Niente da fare per #Sonego, che si arrende a #Nadal 1-6, 2-6, 4-6. #live - zazoomblog : LIVE – Sonego-Nadal 1-6 2-6 4-4 terzo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Nadal #terzo #turno… -

A Wimbledon- Sonego, polemica: "Urlava troppo", "Cose da 3ªcategoria" Ore 18:23 - 6 - 4 Sinner nel secondo set Con calma e sicurezza Sinner sale 40 - 0 e chiude al primo set point con un ...... battuto in 5 set, il presunto erede di Rafaha stritolato due giocatori temibili e ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand ...Il live e la diretta testuale di Nadal-Van De Zandschulp, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon 2022.LIVE: Nick Kyrgios has been the talk of Wimbledon for his incredible play as much as his outrageous antics on the court over the last week. Now the Kyrgios show moves to the grandest stage of all – ...