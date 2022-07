Kessie al Barcellona | è UFFICIALE | clausola monstre

Pubblicità

DiMarzio : Il presidente del @FCBarcelona ha fissato la data di presentazione di #Kessie e #Christensen? - DiMarzio : #Calciomercato | @FCBarcelona, ufficiale l’arrivo di #Kessié: il comunicato del club blaugrana - GoalItalia : ? UFFICIALE ? Kessie è del Barcellona: contratto fino al 2026 ???? - sportli26181512 : Milan, il #Barcellona ufficializza #Kessie: incredibile clausola rescissoria: I blaugrana hanno confermato l'acquis… - _soyelnegro : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @FCBarcelona, ufficiale l’arrivo di #Kessié: il comunicato del club blaugrana -

... arrivata in questi istanti: Franckè un nuovo giocatore del. Il centrocampista ivoriano lascia così il Milan, radunatosi proprio oggi, dopo cinque anni e uno Scudetto conquistato a ...Con un tweet sul proprio account ufficiale, ilha ufficializzato l'ingaggio di Franck Yannick Kessié, centrocampista ivoriano in arrivo a parametro zero dal Milan. Kessié firmerà un quadriennale fino al 30 giugno 2026, con una clausola ...E' arrivata l'ufficialità: il Milan dice addio a Franck Kessié. Il Barcellona ha infatti ufficializzato l'acquisto a parametro zero del centrocampista ivoriano. Kessié lascia i rossoneri dopo cinque s ...Franck Kessié è un nuovo calciatore del Barcellona: c'è l'annuncio ufficiale Franck Kessié è un nuovo calciatore del Barcellona. Dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il Milan (scaduto lo ...