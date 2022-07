Inter, settimana decisiva per Skriniar al Psg. Poi tutto su Bremer (Di lunedì 4 luglio 2022) Questa settimana potrebbe essere decisiva per la cessione di Skriniar al Psg, poi l’Inter punterà tutto su Bremer Questa potrebbe essere la settimana decisiva per la situazione Skriniar Psg. Il centrale slovacco è pronto a vestire la maglia dei parigini, ma serve un’offerta congrua per l’Inter. Campos è pronto a spingersi fino a 70 milioni più bonus per arrivare al centrale e avvicinarsi alle richieste dell’Inter. Una volta definita la cessione, i nerazzurri andranno su Bremer che ha già l’accordo con Marotta. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Questapotrebbe essereper la cessione dial Psg, poi l’punteràsuQuesta potrebbe essere laper la situazionePsg. Il centrale slovacco è pronto a vestire la maglia dei parigini, ma serve un’offerta congrua per l’. Campos è pronto a spingersi fino a 70 milioni più bonus per arrivare al centrale e avvicinarsi alle richieste dell’. Una volta definita la cessione, i nerazzurri andranno suche ha già l’accordo con Marotta. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

