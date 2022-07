Giuntoli torna su un suo vecchio pallino: il mercato entra nel vivo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il calciomercato è ufficialmente cominciato da quattro giorni ma sono già tante le trattative in corso. Il Napoli ha preso Kvaratskhelia e Mathias Olivera, ha riscattato Anguissa e rinnovato Juan Jesus. Ma al momento il mercato del Napoli è bloccato dai vari Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz. Questioni che è arrivato il momento di risolvere, perché con il ritiro di Dimaro che incombe ed il campionato che comincia già il 14 agosto (il Napoli gioca il 15 agosto a Verona ndr), bisogna organizzarsi. Giuntoli sta lavorando per la mediana del Napoli e pensa al colpo Mattias Svanberg a centrocampo. Il giocatore piace molto al direttore sportivo degli azzurri che sarebbe pronto a portarlo alla corte di Luciano Spalletti. Svanberg al Napoli: le cifre Il giovane giocatore svedese può assicurare qualità e quantità al centrocampo azzurro, con ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022) Il calcioè ufficialmente cominciato da quattro giorni ma sono già tante le trattative in corso. Il Napoli ha preso Kvaratskhelia e Mathias Olivera, ha riscattato Anguissa e rinnovato Juan Jesus. Ma al momento ildel Napoli è bloccato dai vari Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz. Questioni che è arrivato il momento di risolvere, perché con il ritiro di Dimaro che incombe ed il campionato che comincia già il 14 agosto (il Napoli gioca il 15 agosto a Verona ndr), bisogna organizzarsi.sta lavorando per la mediana del Napoli e pensa al colpo Mattias Svanberg a centrocampo. Il giocatore piace molto al direttore sportivo degli azzurri che sarebbe pronto a portarlo alla corte di Luciano Spalletti. Svanberg al Napoli: le cifre Il giovane giocatore svedese può assicurare qualità e quantità al centrocampo azzurro, con ...

Pubblicità

napolipiucom : Giuntoli torna su un suo vecchio pallino: il mercato entra nel vivo #CalcioNapoli #calciomercatonapoli… - bruttapas : Visto che Giuntoli torna spesso su vecchi obiettivi, vedi Lobotka,Politano,Deulofeu, non mi stupirebbe in caso di c… - caracciolo22 : Sky: 'Per Casale, il Napoli fa sul serio, anche perche' Koulibaly...' -