Da commercianti a produttori | l’ascesa della seconda generazione al timone di M AR C Srl

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tecnologia e saper fare unite per l’efficienza aziendale grazie alla consulenza di Vendor Srl La bergamasca M.AR.C. Srl (https://www.marcweb.it/), da 45 anni specializzata nel settore degli elastici, nastri e tessuti siliconati per il mondo dell’abbigliamento sportivo, tecnico, workwear e medicale, ha iniziato un percorso di trasformazione del proprio core business, passando dal solo commercio alla vera e propria progettazione e produzione. Per la revisione dei processi interni, necessaria a questa trasformazione, M.AR.C. si è affidata alla società di consulenza Vendor Srl (https://www.vendorsrl.it/) e grazie a un approccio integrato, sinergico e multidisciplinare, ha raggiunto importanti obiettivi di ottimizzazione con significative ricadute positive sulla produttività complessiva aziendale. “Quello che ci ha particolarmente colpito è il metodo utilizzato da Vendor per supportarci ...