Chi sono le vittime e i dispersi del crollo alla Marmolada (Di lunedì 4 luglio 2022) I morti accertati della tragedia della Marmolada sono sei, ma i dispersi sono 17. I vigili del fuoco hanno continuato a presidiare la zona per tutta la notte, con i droni e in mattinata sono riprese le ricerche di eventuali sopravvissuti Leggi su corriere (Di lunedì 4 luglio 2022) I morti accertati della tragedia dellasei, ma i17. I vigili del fuoco hanno continuato a presidiare la zona per tutta la notte, con i droni e in mattinatariprese le ricerche di eventuali sopravvissuti

