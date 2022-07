Calciomercato Torino: UFFICIALE l’arrivo di Bayeye (Di lunedì 4 luglio 2022) Calciomercato Torino, c’è l’arrivo UFFICIALE in granata di Brian Bayeye, esterno classe 2000 proveniente dal Carpi Il Torino ha acquistato dal Carpi Brian Bayeye, esterno classe 2002 francese. di seguito il comunicato dei granata. «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Unione Sportiva Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brian Bayeye. Bayeye è nato a Pontault-Combault, in Francia, il 30 giugno 2000. Cresciuto calcisticamente nel Troyes, il calciatore di origini congolesi è arrivato in Italia nel 2019, tesserato dal Catanzaro. Dopo il prestito al Carpi, nel 2020, con i giallorossi calabresi l’esterno nella scorsa stagione si è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022), c’èin granata di Brian, esterno classe 2000 proveniente dal Carpi Ilha acquistato dal Carpi Brian, esterno classe 2002 francese. di seguito il comunicato dei granata. «IlFootball Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Unione Sportiva Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brianè nato a Pontault-Combault, in Francia, il 30 giugno 2000. Cresciuto calcisticamente nel Troyes, il calciatore di origini congolesi è arrivato in Italia nel 2019, tesserato dal Catanzaro. Dopo il prestito al Carpi, nel 2020, con i giallorossi calabresi l’esterno nella scorsa stagione si è ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906: Bayeye ha iniziato le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906, fatta per #LuisHenrique mentre #Laurienté spinge per la cessione - DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | Pietro #Pellegri ha firmato il contratto e passa in granata a titolo definitivo - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Rolando #Mandragora saluta così i tifosi del @TorinoFC_1906. #Torino #calciomercato ?????? - vendesizzo : RT @ToroGoal: ??Rolando #Mandragora saluta così i tifosi del @TorinoFC_1906. #Torino #calciomercato ?????? -