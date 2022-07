Pubblicità

TuttoAndroid : Amazon semplifica l’iter per disdire l’abbonamento a Prime - TuttoTechNet : Amazon semplifica l’iter per disdire l’abbonamento a Prime #amazon -

La piattaforma consentira' ai consumatori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo di annullare l'iscrizione adPrime in due click, utilizzando un 'pulsante di annullamento' ben ...si è impegnata a implementare queste modifiche su tutti i suoi siti web dell'Unione europea e per tutti i dispositivi (desktop, mobile e tablet). La Commissione e le autorità nazionali ...Per nostra natura rendiamo chiaro e semplice ai consumatori sia sottoscrivere sia cancellare il loro abbonamento Prime Chi desidera cancellare l’abbonamento ad Amazon Prime sarà in grado di farlo in m ...La piattaforma consentirà ai consumatori dell’Ue e del See di annullare l’iscrizione ad Amazon Prime con soli due clic, utilizzando un “pulsante di annullamento” ben visibile e chiaro. Complessivament ...