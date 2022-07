Traffico Roma del 03-07-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

Luceverdebuonasera in studio Massimo peschi in aumento ilsulle principali strade che dal litorale portano in città sulla 12 laCivitavecchia si incontrano coda in direzione ditra le uscite Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra auto in fila verso la capitale anche sulla parallela via Aurelia tra Marina di San Nicola e Palidoro vedi con e poi sullaFiumicino in avvicina lo svincolo per la carreggiata esterna del raccordo anulare Provenendo dall'aeroporto code anche sulla via Pontina direzionetra Castelno le Castel di Decima rallentamenti infine sul raccordo in carreggiata esterna tra la Pontina e l'ardeatina e anche oggi come ogni domenica fino alle 22 mezzi pesanti e assenti dalle ...