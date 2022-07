Traffico Roma del 03-07-2022 ore 09:30 (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno ben trovati in studio Sonia cerquetani chiusa al transito con code per incidente la via Portuense altezza via di Ponte Galeria Attenzione La polizia locale Ci segnala incidente anche in via del Trullo nei pressi di via Campagnatico veicolo in fiamme invece su via di Tor Bella Monaca incrocio con via Bitonto verso la Casilina prudenza il leggerò ma il Traffico sulle altre strade ed autostrade della capitale ricordiamo che per agevolare gli spostamenti oggi fino alle 22 divieto di circolazione dei mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate al di fuori dei centri urbani da domani lunedì 4 luglio nuovi lavori sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura della strada tra via di Tor Pagnotta il raccordo anulare le due direzioni non ci saranno però ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedalla redazione Buongiorno ben trovati in studio Sonia cerquetani chiusa al transito con code per incidente la via Portuense altezza via di Ponte Galeria Attenzione La polizia locale Ci segnala incidente anche in via del Trullo nei pressi di via Campagnatico veicolo in fiamme invece su via di Tor Bella Monaca incrocio con via Bitonto verso la Casilina prudenza il leggerò ma ilsulle altre strade ed autostrade della capitale ricordiamo che per agevolare gli spostamenti oggi fino alle 22 divieto di circolazione dei mezzi pesanti quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate al di fuori dei centri urbani da domani lunedì 4 luglio nuovi lavori sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura della strada tra via di Tor Pagnotta il raccordo anulare le due direzioni non ci saranno però ...

