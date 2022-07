Todi | otto azzurri in tabellone

(Di domenica 3 luglio 2022) Al via gli "Internazionali di Tennis Città di", ATP Challenger giocato sui campi in terra battuta della città umbra. Pedro Cachin guida il seeding, subito dopo di lui Flavio Cobolli. 11 gli italiani ai nastri di partenza delle qualificazioni

