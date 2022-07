San Giovanni a Teduccio | auto non rispetta l’alt | tutti minori | alla guida un 16enne

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 luglio 2022) Via dell’alveo artificiale, San. Un’con 5 persone a bordo none sfreccia a tutta velocità davanti agli occhi dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Sono passati 15 minuti dalle 4 e la strada è deserta, come una pista. Parte l’inseguimento, le ruote stridono sull’asfalto. I chilometri percorsi sono diversi ma il conto termina in Corso Garibaldi, nel comune di Portici. I militari accerchiano quella Panda sfuggente e aprono la portiera. All’internoragazzini,. Il conducente appena. Sonodi Portici e i genitori non ci hanno messo molto ad arrivare. Ilrisponderà disenza patente e resistenza a pubblico ...