Ritiro Dimaro | annunciata la seconda amichevole del Napoli | data e prezzo dei biglietti

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 luglio 2022) Manca sempre meno all’inizio della pre-season della stagione 2022/2023 del: i ragazzi di mister Luciano Spalletti partiranno per ildiFolgarida venerdì 8 luglio e resteranno in Val di Sole fino a martedì 19 luglio. Il secondoè in programma da sabato 23 luglio a sabato 6 agosto a Castel di Sangro.Intanto, questa mattina è statalache ildisputerà nel corso delin Trentino Alto-Adige: sarà il Perugia l’altra avversaria. La partita contro il club di Serie B è in programma per domenica 17 luglio alle ore 18 allo Stadio di Carciato. Le due squadre si sono incontrate anche in un match ufficiale abbastanza ...