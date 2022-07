Mosca annuncia la conquista del Lugansk, Kiev frena: «A Lysychansk si combatte ancora» (Di domenica 3 luglio 2022) Le forze russe «stanno attaccando senza sosta» a Lysychansk dice il portavoce del ministro della Difesa ucraino, Yuriy Sak alla Bbc, ma la città non sarebbe ancora caduta come invece aveva comunicato il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu direttamente a Vladimir Putin. Il ministro russo citato da Tass, aveva detto al capo del Cremlino che l’esercito russo aveva completamente «liberato» il Lugansk, dopo la caduta di Lysychansk. Già nella giornata di ieri era arrivato l’annuncio che l’esercito di Vladimir Putin aveva accerchiato, assediato e infine era riuscito a entrare a Lysychansk prendendo il municipio. La notizia era stata inizialmente smentita da Kiev, per poi essere confermata questa mattina da Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Le forze russe «stanno attaccando senza sosta» adice il portavoce del ministro della Difesa ucraino, Yuriy Sak alla Bbc, ma la città non sarebbecaduta come invece aveva comunicato il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu direttamente a Vladimir Putin. Il ministro russo citato da Tass, aveva detto al capo del Cremlino che l’esercito russo aveva completamente «liberato» il, dopo la caduta di. Già nella giornata di ieri era arrivato l’annuncio che l’esercito di Vladimir Putin aveva accerchiato, assediato e infine era riuscito a entrare aprendendo il municipio. La notizia era stata inizialmente smentita da, per poi essere confermata questa mattina da Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ...

