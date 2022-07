M5S: Sabatini, 'ormai è irrilevante, simbolo andrebbe buttato in mare' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - In questi anni "si è imboccato un piano inclinato che ha portato alla fine del M5S, ormai è una forza politica totalmente irrilevante e la prova è nei risultati delle ultime amministrative". Dietro il flop "le promesse tradite", che hanno visto "superato il progetto iniziale di Casaleggio". Per questo, "il simbolo bisognerebbe metterlo in bottiglia e lasciarlo andare tra le onde nel mare". Lo dice, intervistata da Skytg24, Enrica Sabatini, ex esponente del M5S, compagna di Davide Casaleggio e socia dell'associazione Rousseau. Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - In questi anni "si è imboccato un piano inclinato che ha portato alla fine del M5S,è una forza politica totalmentee la prova è nei risultati delle ultime amministrative". Dietro il flop "le promesse tradite", che hanno visto "superato il progetto iniziale di Casaleggio". Per questo, "ilbisognerebbe metterlo in bottiglia e lasciarlo andare tra le onde nel". Lo dice, intervistata da Skytg24, Enrica, ex esponente del M5S, compagna di Davide Casaleggio e socia dell'associazione Rousseau.

