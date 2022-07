L’umorismo graffiante dei romani e la parodia dei “complimenti molesti”

Leggi su iodonna

(Di domenica 3 luglio 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Uscite?». È quasi sera, a Roma fa caldo, ma il ponentino comincia a spirare incoraggiante. Una macchina sportiva, a bordo due giovanotti sulla trentina, si accosta a me e alla mia amica V. mentre camminiamo in fila indiana lungo la strada, rasenti le macchine, impossibilitate a usare il marciapiede per via delle auto parcheggiate “alla romana” (così come viene, ndr). Per una volta abbiamo sfoderato gli abiti lunghi: ci attende una serata elegante, camminiamo guardando a terra, in bilico sui tacchi, per evitare le buche e le sterpaglie. «Allora, uscite?» è la domanda insistente dei due iperabbronzati affacciati al finestrino, accompagnata da un sorriso sbiancato. Io e la mia amica ci guardiamo con l’evidente aria di chi non sta capendo ma non abbiamo neanche il tempo di replicare: «Uscite con la macchina? Dobbiamo ...